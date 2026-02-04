Дугин про дело Эпштейна: «Открылся ад. Америка, Запад – это ад. Это уже теперь не метафора»

Александр Дугин, философ:

Та бездна, которая разверзлась сейчас после публикации файлов Эпштейна, я даже не знаю, как на нее реагировать. То есть это за гранью того, что мы могли бы предполагать. Вот там, где друзья Эпштейна из высшей политической элиты обсуждают насилие над малолетними детьми, где угрожают похоронить на гольф-полях Трампа невинные жертвы, я не представляю, как американцу реагировать. То есть мы-то можем еще попытаться либо захлопнуть дверь, что ли, либо садануть ядерной ракетой. Открылся ад. Америка, Запад – это ад. Это уже теперь не метафора. И самое интересное, что и как бы ничего и не происходит. То есть западная элита на месте. Все эти файлы были в ФБР в течение довольно многих лет уже. И никаких арестов, никаких уголовных дел. Один Эпштейн по какому-то очень маленькому эпизоду и убит в тюрьме. Сидит Гислейн Максвелл за торговлю, принуждение к проституции и довольно большой срок. Но тем не менее это вообще микроскопическая часть того, о чём идёт речь. И, зная все это, руководство американских спецслужб ничего не сделало, превратив это лишь в политический скандал. Но это же полная дискредитация всего вообще права, закона, морали. То есть сейчас с западными лидерами, мне кажется, как с чертями, можно общаться только либо крестом, либо с вампирами. Наш президент сказал о том, что бал вампиров подходит к концу.

Может быть, он предполагал, что там, в этих файлах, каким-то образом, либо я не знаю. Но это вот конец балу вампиров. То есть все. Взошло солнце, и теперь мы видим, что тех, кого принимали за людей, были настоящими чертями. Запад – это демон. Вообще, общаться с ним, звонить ему, что-то говорить, договариваться с ним – это как в фильме ужаса. Мы еще не осознали, что произошло, сами не осознали, но по инерции считаем их людьми, а оказалось, что они давно уже таковыми не являются.

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