В США самолёт сел на шоссе и столкнулся с автомобилями

Необычное ДТП произошло в американском штате Джорджия. Там на оживленное шоссе совершил экстренную посадку одномоторный самолет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно столкнулось с пятью автомобилями. Пилот и пассажир летательного аппарата не пострадали, но двое водителей попали в больницу. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. Как сообщили в полиции, у самолета возникли технические проблемы. При этом пилот при посадке не задел линии электропередачи.