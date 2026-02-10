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В США самолёт сел на шоссе и столкнулся с автомобилями

10 февраля 2026 08:18
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Необычное ДТП произошло в американском штате Джорджия. Там на оживленное шоссе совершил экстренную посадку одномоторный самолет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США самолёт сел на шоссе и столкнулся с автомобилями-2

Судно столкнулось с пятью автомобилями. Пилот и пассажир летательного аппарата не пострадали, но двое водителей попали в больницу. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. Как сообщили в полиции, у самолета возникли технические проблемы. При этом пилот при посадке не задел линии электропередачи. 

# США # Новости США

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