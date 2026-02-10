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Цены на электроэнергию в Северной Европе достигли максимума за три года

10 февраля 2026 08:16
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Европейцев ждет очередное повышение цен на электроэнергию. Вслед за странами Балтии, где стоимость выросла вдвое, волна подорожания добралась и до Северной Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на электроэнергию в Северной Европе достигли максимума за три года-2

Там цены на электричество достигли максимального уровня за последние три года. Причиной стал возросший спрос из-за сильного похолодания и невозможности компенсировать поставки ветроэнергетикой. Выработка электроэнергии с помощью ветра сейчас составляет около 30 % от необходимого количества. Из-за этого стоимость электроэнергии в скандинавских странах выросла на 7 %. И это только начало. По прогнозам синоптиков, продолжительные холода сохранятся еще неделю.  

# Европейский союз

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