Цены на электроэнергию в Северной Европе достигли максимума за три года

Европейцев ждет очередное повышение цен на электроэнергию. Вслед за странами Балтии, где стоимость выросла вдвое, волна подорожания добралась и до Северной Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там цены на электричество достигли максимального уровня за последние три года. Причиной стал возросший спрос из-за сильного похолодания и невозможности компенсировать поставки ветроэнергетикой. Выработка электроэнергии с помощью ветра сейчас составляет около 30 % от необходимого количества. Из-за этого стоимость электроэнергии в скандинавских странах выросла на 7 %. И это только начало. По прогнозам синоптиков, продолжительные холода сохранятся еще неделю.