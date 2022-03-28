Подразделения ЛНР и ДНР взяли под контроль 133 населённых пункта

В Донбассе продолжаются бои на всей линии соприкосновения. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль уже 133 населенных пункта и заняли окраины Мариуполя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Донбассе продолжаются бои на всей линии соприкосновения. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль уже 133 населенных пункта и заняли окраины Мариуполя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала спецоперации половина жителей покинула территорию полумиллионного города. А те, кто вынужден был остаться, рассказывают о пережитом ужасе. Читайте здесь.
Украинская армия по-прежнему ведет огонь по населенным пунктам Донбасса, однако интенсивность огня снизилась. Несколько снарядов разорвались в Донецке, минометному обстрелу подверглась Горловка. По заявлению властей ДНР, у них появились доказательства, что ВСУ вели активную подготовку к уличным боям в Мариуполе. В жилых кварталах организовывались огневые позиции, что могло привести к многочисленным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Российская армия продолжает выполнение задач по демилитаризации и денацификации Украины.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Группировка войск российских Вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на два километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских Вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки. Подразделения Луганской народной республики в ходе наступления продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблина и Терны. В течение суток, 27 марта, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них – два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, 23 района сосредоточения украинской боевой техники.
В российском МИД подтвердили проведение очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта. Стороны встретятся в Стамбуле. Точное время пока не называется. Москва рассчитывает, что переговоры увенчаются успехом.
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