В Донбассе продолжаются бои на всей линии соприкосновения. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль уже 133 населенных пункта и заняли окраины Мариуполя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала спецоперации половина жителей покинула территорию полумиллионного города. А те, кто вынужден был остаться, рассказывают о пережитом ужасе. Читайте здесь. Украинская армия по-прежнему ведет огонь по населенным пунктам Донбасса, однако интенсивность огня снизилась. Несколько снарядов разорвались в Донецке, минометному обстрелу подверглась Горловка. По заявлению властей ДНР, у них появились доказательства, что ВСУ вели активную подготовку к уличным боям в Мариуполе. В жилых кварталах организовывались огневые позиции, что могло привести к многочисленным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Российская армия продолжает выполнение задач по демилитаризации и денацификации Украины.