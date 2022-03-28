Прямой эфир

От санкций Евросоюза пострадала экономика всего мира. Продукты подорожали даже в Африке

28 марта 2022 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Результат недальновидной политики. Когда США и Евросоюз вводили санкции против России и Беларуси, то ли не учли, то ли попросту отмахнулись от мысли, что от их решений может пострадать весь мир и в первую очередь они сами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От санкций Евросоюза пострадала экономика всего мира. Продукты подорожали даже в Африке-1

Так, в Германии резко подорожали продукты. Особенно мука, макароны и растительное масло. Некоторые продукты и вовсе отсутствуют.

От санкций Евросоюза пострадала экономика всего мира. Продукты подорожали даже в Африке-4

Британцы, чтобы облегчить финансовое положение, стали обращаться за помощью в благотворительные организации. Ведь все больше людей не могут позволить себе самостоятельно оплачивать электроэнергию и платить за продукты питания.

От санкций Евросоюза пострадала экономика всего мира. Продукты подорожали даже в Африке-7

Во Франции заговорили о возможном введении продуктовых чеков, чтобы помочь наиболее бедным семьям и среднему классу. А винный сектор и вовсе оказался на грани исчезновения. Бутылок на рынке сейчас не найти. А если они и продаются, то на 25 % дороже. На столько же подорожали и удобрения.

От санкций Евросоюза пострадала экономика всего мира. Продукты подорожали даже в Африке-10

В Египте установили фиксированную цену на хлеб. Эти правила рассчитаны на три месяца и предусматривают крупные штрафы за нарушение новой ценовой политики. Такое решение – результат повышения стоимости муки и энергоносителей.

От санкций Евросоюза пострадала экономика всего мира. Продукты подорожали даже в Африке-13

А американцем в такой ситуации советуют попробовать чечевицу вместо мяса, пересесть на общественный транспорт и пересмотреть расходы на домашних животных.

Продукты подорожали в Афганистане, Сирии и странах Африки. Теперь из-за кризиса в Украине население этих стран столкнется с катастрофическим голодом. А это около 45 миллионов человек. Об этом заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров назвал условие для личной встречи Путина и Зеленского
28 марта 2022 14:00

Лавров назвал условие для личной встречи Путина и Зеленского

Подразделения ЛНР и ДНР взяли под контроль 133 населённых пункта
28 марта 2022 11:21

Подразделения ЛНР и ДНР взяли под контроль 133 населённых пункта

ФСБ России: украинские военные установили более 400 мин недалеко от черноморских портов
28 марта 2022 10:07

ФСБ России: украинские военные установили более 400 мин недалеко от черноморских портов