От санкций Евросоюза пострадала экономика всего мира. Продукты подорожали даже в Африке

Результат недальновидной политики. Когда США и Евросоюз вводили санкции против России и Беларуси, то ли не учли, то ли попросту отмахнулись от мысли, что от их решений может пострадать весь мир и в первую очередь они сами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Германии резко подорожали продукты. Особенно мука, макароны и растительное масло. Некоторые продукты и вовсе отсутствуют.

Британцы, чтобы облегчить финансовое положение, стали обращаться за помощью в благотворительные организации. Ведь все больше людей не могут позволить себе самостоятельно оплачивать электроэнергию и платить за продукты питания.

Во Франции заговорили о возможном введении продуктовых чеков, чтобы помочь наиболее бедным семьям и среднему классу. А винный сектор и вовсе оказался на грани исчезновения. Бутылок на рынке сейчас не найти. А если они и продаются, то на 25 % дороже. На столько же подорожали и удобрения.

В Египте установили фиксированную цену на хлеб. Эти правила рассчитаны на три месяца и предусматривают крупные штрафы за нарушение новой ценовой политики. Такое решение – результат повышения стоимости муки и энергоносителей.

А американцем в такой ситуации советуют попробовать чечевицу вместо мяса, пересесть на общественный транспорт и пересмотреть расходы на домашних животных.

Продукты подорожали в Афганистане, Сирии и странах Африки. Теперь из-за кризиса в Украине население этих стран столкнется с катастрофическим голодом. А это около 45 миллионов человек. Об этом заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.