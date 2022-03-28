Лавров назвал условие для личной встречи Путина и Зеленского

Москва и Киев вновь попытаются найти компромисс в решении кризиса. В Стамбуле планируются переговоры делегаций России и Украины. Встреча пройдет в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская сторона рассчитывает на успешность переговоров. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. В будущем не исключается и возможность личной встречи президентов России и Украины. Но на определенных условиях. Вот как этот вопрос прокомментировал Лавров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Он сказал, что он никогда не оказывался от встречи с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, – чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова. И вот эта кризисная обстановка в Украине, конфликт внутриукраинский так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться – «что ты думаешь, а что я думаю» – это сейчас просто будет контрпродуктивно. Российские военные продолжают выполнение задач по демилитаризации и денацификации Украины. При их поддержке в республиках Донбасса уже взяты под контроль 133 населенных пункта.