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Лавров назвал условие для личной встречи Путина и Зеленского

28 марта 2022 14:00
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Москва и Киев вновь попытаются найти компромисс в решении кризиса. В Стамбуле планируются переговоры делегаций России и Украины. Встреча пройдет в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская сторона рассчитывает на успешность переговоров. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

В будущем не исключается и возможность личной встречи президентов России и Украины. Но на определенных условиях. Вот как этот вопрос прокомментировал Лавров.

Лавров назвал условие для личной встречи Путина и Зеленского-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Он сказал, что он никогда не оказывался от встречи с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, – чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова. И вот эта кризисная обстановка в Украине, конфликт внутриукраинский так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться – «что ты думаешь, а что я думаю» – это сейчас просто будет контрпродуктивно.  

Российские военные продолжают выполнение задач по демилитаризации и денацификации Украины. При их поддержке в республиках Донбасса уже взяты под контроль 133 населенных пункта.  

Лавров назвал условие для личной встречи Путина и Зеленского-4

Столкновения продолжаются по всей линии соприкосновения. По заявлению властей ДНР, у них появились доказательства, что ВСУ вели активную подготовку к уличным боям в Мариуполе. В жилых кварталах организовывались огневые позиции, что могло привести к многочисленным разрушениям и жертвам среди мирного населения.  

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# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Фотофакт

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