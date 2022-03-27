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Заветы Арестовича. Главный военный «эксперт» Украины поделился, как правильно ввести в заблуждение

27 марта 2022 17:14
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Примеры информационной войны против Беларуси не заставляют себя ждать. Предлагаем лично оценить подходы к информации популярных сегодня медийных персон. В Сеть попали кадры, на которых главный военный «эксперт» Украины Алексей Арестович делится профессиональными навыками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Заветы Арестовича. Главный военный «эксперт» Украины поделился, как правильно ввести в заблуждение-1

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины:
Если ты сильный, покажи, что ты слабый, если ты близко, покажи, что ты далеко, если ты далеко, покажи, что близко. Надо делать обратное к реальному положению вещей. Заметьте, это очень небанальный вопрос: как именно обманывать, какое избрать направление для обмана, чтобы правильно обмануть, ввести в заблуждение, если говорить наукообразно.

# Международная политика # Алексей Арестович # Фотофакт

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