Заветы Арестовича. Главный военный «эксперт» Украины поделился, как правильно ввести в заблуждение

Примеры информационной войны против Беларуси не заставляют себя ждать. Предлагаем лично оценить подходы к информации популярных сегодня медийных персон. В Сеть попали кадры, на которых главный военный «эксперт» Украины Алексей Арестович делится профессиональными навыками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины:

Если ты сильный, покажи, что ты слабый, если ты близко, покажи, что ты далеко, если ты далеко, покажи, что близко. Надо делать обратное к реальному положению вещей. Заметьте, это очень небанальный вопрос: как именно обманывать, какое избрать направление для обмана, чтобы правильно обмануть, ввести в заблуждение, если говорить наукообразно.