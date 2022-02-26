Эдгар Запашный: посетите Луганск или Донецк, посмотрите, во что превратились эти две красивые республики за 8 лет

Военная операция в Украине проводится против нациствующих элементов и не несет угрозы для мирного населения. Это утверждает военное командование России. Зато зафиксировано, когда нацисты обстреливали жилые кварталы или прикрывали ими ударное вооружение. Зато беглые, которые скрывались там все это время и нахваливали киевский режим, защищать его не собираются и массово бегут в страны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдгар Запашный, народный артист России:

Возьмите все свое ближайшее окружение. Возьмите вашего премьер-министра, руководителя администрации президента, руководителя вашей рады и пешочком пройдите границу, посетите ДНР или ЛНР. Заранее позвоните, например, Денису Пушилину и скажите, что мы вышли, мы, вот, идем. Убежден, что он вас встретит. Убежден, что вы спокойно пересечете границу, если ваши войска будут вести себя в этот момент адекватно, чтобы вам в спину ничего не прилетело. Со стороны республик убежден: будет совершенно спокойно. Посетите Луганск или Донецк. Собственными глазами посмотрите, во что превратились эти две красивые республики за последние восемь лет. Посмотрите прямое попадание сегодняшних снарядов в школу. Поговорите с местными жителями, которые искренне вас ненавидят. Убежден, что они как русскоговорящие люди смогут сдержать свои эмоции, свою злость. Выслушайте их. Посмотрите, за что воюют эти люди.

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