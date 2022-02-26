Российский спецназ обратился к солдатам ВСУ: «В ближайшее время мы лишим власти режим, который продаёт вас иностранцам»

Военная операция в Украине проводится против нациствующих элементов и не несет угрозы для мирного населения. Это утверждает военное командование России. Зато зафиксировано, когда нацисты обстреливали жилые кварталы или прикрывали ими ударное вооружение. Зато беглые, которые скрывались там все это время и нахваливали киевский режим, защищать его не собираются и массово бегут в страны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я обращаюсь к украинским военнослужащим. Мы не американцы и не несем вам демократию. Если она у вас есть, то мы ее не тронем. Украина остается украинской. В ближайшее время мы лишим власти режим, который продает вас иностранцам. Не тратьте свои жизни ради этой гнили. Сохраните их для своей страны и своих близких. Не трогайте нас – и мы вас не тронем. Хуже, чем нынешняя, у вас власти быть уже не может. Называя Россию врагом, зазывая сюда НАТО, они не оставили нам выбора. Мы не враги. Еще немного, и вы в этом убедитесь.

Читайте также:

Эдгар Запашный: посетите Луганск или Донецк, посмотрите, во что превратились эти две красивые республики за 8 лет

Дмитрий Певцов: вот эти крики: «Остановите войну». Президент именно этим и занимается, он останавливает войну

Никита Михалков: у меня вопрос к этим пацифистам, борцам за мир. А что же вы молчали 8 лет?