Новости Польши. На фоне кадровых перестановок вновь оживились и диванные милитари-эксперты, мол, это неспроста, мы готовимся к войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в этом нет секрета, что все годы независимости Беларусь действительно держит порох сухим, чтобы как раз таки никакой войны не допустить. Мы об этом открыто и откровенно заявляем, но на Западе почему-то считают, что именно Беларусь – агрессор и источник опасности. При этом сами вооружаются до зубов и увеличивают армии до неприличных для мирной страны масштабов.

Так, в Польше в 2023 году на военные учения призовут до 250 тысяч человек. Маневры начнутся весной. А все их участники примут присягу. В самой Польше эта тема вызвала нешуточный резонанс. СМИ публикуют откровения молодых людей, которые неожиданно для себя получили «приглашения», от которых невозможно отказаться. Всего численность польских военнослужащих оценивается в 160 тысяч человек, включая, собственно, профессиональную армию. При этом польские власти постоянно говорят о необходимости увеличения численности. Этим летом глава правящей партии «Право и справедливость» заявил о возможности увеличения армии до 400 тысяч человек.