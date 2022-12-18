Польша призовёт до 250 тысяч военнослужащих. Что это, отчаянная оборона или подготовка к боевым действиям?
Новости Польши. На фоне кадровых перестановок вновь оживились и диванные милитари-эксперты, мол, это неспроста, мы готовимся к войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в этом нет секрета, что все годы независимости Беларусь действительно держит порох сухим, чтобы как раз таки никакой войны не допустить. Мы об этом открыто и откровенно заявляем, но на Западе почему-то считают, что именно Беларусь – агрессор и источник опасности. При этом сами вооружаются до зубов и увеличивают армии до неприличных для мирной страны масштабов.
Так, в Польше в 2023 году на военные учения призовут до 250 тысяч человек. Маневры начнутся весной. А все их участники примут присягу. В самой Польше эта тема вызвала нешуточный резонанс. СМИ публикуют откровения молодых людей, которые неожиданно для себя получили «приглашения», от которых невозможно отказаться. Всего численность польских военнослужащих оценивается в 160 тысяч человек, включая, собственно, профессиональную армию. При этом польские власти постоянно говорят о необходимости увеличения численности. Этим летом глава правящей партии «Право и справедливость» заявил о возможности увеличения армии до 400 тысяч человек.
Просто для понимания, самая большая армия в Европе у Франции – более 200 тысяч военных. Далее следуют Германия, Италия, Великобритания и только потом Польша. То есть учения с участием, по сути, самой большой армии Европы – это же явно не про оборону. И во что они могут в марте превратиться – не в марш-бросок на Восток? Мы наслышаны об имперских замашках Польши и мечтах о возвращении в историческое лоно земель Западной Украины и заодно Западной Беларуси.
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