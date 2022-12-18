Почти 70 % французов считают, что следующий год будет хуже 2022-го

Новости Франции. На Францию надвигается ветер пессимизма. Моральное состояние французов ухудшается. Почти 70 % уверены, что 2023 год будет хуже, чем 2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неутешительные результаты опроса опубликовали местные СМИ. На настроение французов в первую очередь влияет экономический и энергетический кризис. 28 % опрошенных считают, что в следующем году абсолютный приоритет для правительства должен заключаться в гарантии энергетической независимости страны. А 25 % выступают за повышение заработной платы в ответ на инфляционный кризис. При этом многие люди не уверены, что правительство сможет о них позаботиться.

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