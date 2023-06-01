«Для них важна хорошая жизнь, где они не будут работать». Почему украинцы идут воевать? Рассказал участник СВО

Григорий Азаренок, СТВ: У вас на фоне иконы. Мы, конечно, православная цивилизация, христолюбивое воинство, мы видим, какая атака идет на идеалы, символы нашей веры. Но с той стороны вроде не так много язычников, сатанистов и так далее. Они понимают, за что они воюют? За педофила Байдена и его извращенца-сына, за сатанистов с Манхеттена и Уолл-стрит, за ЛГБТ и так далее. И нормально помирать Миколам и Иванам за то, что их ненавидят и презирают, кидают в такие бессмысленные атаки за мир сатанизма? Или с какими-то другими примерами вы сталкивались? Что с той стороны?

Деян Берич, сербский снайпер, участник СВО:

Мне нравилось поговорить с пленными, их у нас было много с 2014 года и до последних дней, когда был на передовой. То, о чем вы говорите, – это вы так видите, а они смотрят по-другому. Они в их умах нашли хорошую почву, засаживали туда дурности такие, что если Украина победит Россию, она будет первым государством в мире. Не надо будет работать, все будут давать. И сейчас это тоже происходит. Не работают, экономики нет – ничего нет, но тебе деньги постоянно дает государство. Вы должны послушать украинские СМИ. Когда я нахожусь на Донбассе, обязательно смотрю их телевидение, их YouTube-каналы. Со своей стороны, очень правильно и информативно, чтобы думали, что они должны победить. Для них не важны ни православные, ни Байден, ни ЛГБТ. Для них важна хорошая жизнь, где они не будут работать. И им все это обещают, а они в это верят.

Вы мало можете видеть на украинском телевидении и украинском сегменте YouTube, где видны реальные потери, где видно, сколько уничтожено техники, сколько людей погибло. Они не показывают. У них короткие ролики, где у них все хорошо. Они танцуют на передовой, расстреливают наших солдат, они побеждают, поэтому они и не должны были потерять Бахмут. Да, стратегически он немаловажен, но он больше был нужен как символ. А у них на фоне каких-то ненормальных желаний... Нет жизни без работы. Ты должен работать, чтобы мог заработать и спокойно обеспечить свою семью. Такого не получалось никогда и нигде кроме воров. А им это обещают. Посмотрите хоть один день их СМИ. Если люди такое слушают каждый день, они начинают в это верить. Людская психика такая.

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