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В Европе производители стали уменьшать размер и вес товара, чтобы не увеличивать цены

22 февраля 2023 18:58
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В Европе набирает популярность усадочная инфляция – это очередной способ производителей обмануть покупателей. Все больше компаний уменьшают упаковки с товаром или их фактический вес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе производители стали уменьшать размер и вес товара, чтобы не увеличивать цены-1

На такой трюк идут, чтобы не повышать цены, но при этом не упустить прибыль. Меньше, например, становятся пачки печенья, уменьшается объем молочной продукции и напитков. Вместо привычного литра компании предлагают за ту же цену 800 миллилитров. Это новая попытка европейских производителей повысить покупательскую способность, которая резко сократилась из-за рекордной инфляции в Европе.

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# Кризис в ЕС # Фотофакт

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