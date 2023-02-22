В Европе производители стали уменьшать размер и вес товара, чтобы не увеличивать цены

В Европе набирает популярность усадочная инфляция – это очередной способ производителей обмануть покупателей. Все больше компаний уменьшают упаковки с товаром или их фактический вес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такой трюк идут, чтобы не повышать цены, но при этом не упустить прибыль. Меньше, например, становятся пачки печенья, уменьшается объем молочной продукции и напитков. Вместо привычного литра компании предлагают за ту же цену 800 миллилитров. Это новая попытка европейских производителей повысить покупательскую способность, которая резко сократилась из-за рекордной инфляции в Европе.