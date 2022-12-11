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Десятки мелких краж происходят в итальянских супермаркетах за 6-часовую смену

11 декабря 2022 09:01
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Новости Италии. Результат кризиса. Около 3 миллионов итальянцев не смогут отпраздновать Рождество. Только для того чтобы поесть, они будут вынуждены просить помощи или питаться в бесплатных столовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Десятки мелких краж происходят в итальянских супермаркетах за 6-часовую смену-1

В основном продовольственная поддержка нужна детям, пожилым людям и иностранным мигрантам. Кроме этого, в стране растет показатель мелких краж. Постольку малообеспеченные итальянцы вынуждены все чаще воровать в супермаркетах, чтобы прокормить себя и свою семью. По данным полиции, за 6-часовую рабочую смену происходит около десятка мелких краж. А за последние две недели их число удвоилось.  

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# Кража # Новости Италии # Фотофакт

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