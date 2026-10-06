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Новости по тегу #Кража

23-летний рыбак совершал кражи на чужой лодке в Бешенковичах
06 октября 2026 14:09

23-летний рыбак совершал кражи на чужой лодке в Бешенковичах

В Полоцке внук украл у дедушки более 200 тыс. рублей на «красивую жизнь» – возбуждено уголовное дело
30 сентября 2026 14:55

В Полоцке внук украл у дедушки более 200 тыс. рублей на «красивую жизнь» – возбуждено уголовное дело

Кража кабелей в Германии привела к коллапсу на ж/д
26 сентября 2026 13:38

Кража кабелей в Германии привела к коллапсу на ж/д

Клад Вильены похитили из музея в Испании
28 августа 2026 07:58

Клад Вильены похитили из музея в Испании

Правоохранители раскрыли подробности ограбления ювелирного магазина в Минске
24 августа 2026 11:10

Правоохранители раскрыли подробности ограбления ювелирного магазина в Минске

В Крупском районе тракторист слил 380 литров дизтоплива – возбуждено уголовное дело
22 августа 2026 12:10

В Крупском районе тракторист слил 380 литров дизтоплива – возбуждено уголовное дело

В Минске задержали троих иностранцев, пытавшихся украсть крупную сумму из коттеджа
30 июля 2026 07:12

В Минске задержали троих иностранцев, пытавшихся украсть крупную сумму из коттеджа

В Беларуси фиксируется снижение числа краж из загородных домов – МВД
11 июня 2026 07:49

В Беларуси фиксируется снижение числа краж из загородных домов – МВД

Бухгалтер из Могилева завладела 268 тыс. рублей компании
28 апреля 2026 07:39

Бухгалтер из Могилева завладела 268 тыс. рублей компании

В Минске сразу два жителя Партизанского района стали жертвами краж
09 апреля 2026 07:05

В Минске сразу два жителя Партизанского района стали жертвами краж

Работники нескольких крупных хозяйств Минской области похитили рапса на более чем 1,5 млн рублей
08 апреля 2026 08:28

Работники нескольких крупных хозяйств Минской области похитили рапса на более чем 1,5 млн рублей

Дерзкое ограбление в Италии: пропали три шедевра мирового искусства
31 марта 2026 07:35

Дерзкое ограбление в Италии: пропали три шедевра мирового искусства