Новости по тегу #Кража

Ее парень предварительно угнал.
После этого молодой человек переехал в Минск, где жил в разных квартирах, тратил похищенные деньги на себя и делал дорогие подарки своим знакомым.
На западе страны практически не ходят поезда, в том числе международные и дальнего следования.
Клад из Вильены – один из крупнейших кладов эпохи бронзового века.
Как уточнили в Следственном комитете, фигурант признал вину. Похищенные ювелирные изделия планировал сбыть за пределами страны. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В Крупском районе возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего тракториста-машиниста местного сельскохозяйственного предприятия.
Оперативники Центрального РУВД столицы получили информацию о неизвестных в масках, которые провели разведку частного домовладения в Минске и скрылись на территории России.
В МВД связывают положительную динамику с жесткой неотвратимостью наказания.
Полученные средства женщина тратила на онлайн-казино.
В обоих случаях преступления произошли во время обычных дружеских визитов.
В масштабной схеме хищения в сфере АПК были задействованы восемь должностных лиц. Они якобы заложили маслосемена на хранение, но на самом деле продали их. Выручку разделили между собой.
По данным карабинеров, злоумышленники проникли через главный вход и действовали стремительно – музей сообщил, что все заняло меньше трех минут.
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