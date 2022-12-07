Британцы экономят на подарках и украшениях к Рождеству

Новости Великобритании. Чем ярче сверкают рождественские огни на улицах британских городов, тем мрачнее становится настроение жителей королевства. Для них это Рождество пройдет не так, как они привыкли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Чем ярче сверкают рождественские огни на улицах британских городов, тем мрачнее становится настроение жителей королевства. Для них это Рождество пройдет не так, как они привыкли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекордная инфляция и энергетический кризис заставили многие семьи сократить масштабы своих рождественских планов. Одни собираются дарить меньше подарков или снижают расходы на праздничные украшения для дома, другие объединяются с друзьями или соседями, чтобы сэкономить на застолье. Цены на продукты в Великобритании в 2022 году выросли почти на 20 %, стоимость отопления типичного дома и вовсе подскочила более чем на 150 %. В итоге стоимость трехчасового приготовления в электрической духовке главного рождественского блюда – индейки – увеличилась на 62 %.
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