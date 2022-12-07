Британцы экономят на подарках и украшениях к Рождеству

Новости Великобритании. Чем ярче сверкают рождественские огни на улицах британских городов, тем мрачнее становится настроение жителей королевства. Для них это Рождество пройдет не так, как они привыкли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордная инфляция и энергетический кризис заставили многие семьи сократить масштабы своих рождественских планов. Одни собираются дарить меньше подарков или снижают расходы на праздничные украшения для дома, другие объединяются с друзьями или соседями, чтобы сэкономить на застолье. Цены на продукты в Великобритании в 2022 году выросли почти на 20 %, стоимость отопления типичного дома и вовсе подскочила более чем на 150 %. В итоге стоимость трехчасового приготовления в электрической духовке главного рождественского блюда – индейки – увеличилась на 62 %.