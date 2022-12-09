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В Париже сломался трансформатор, без электричества остались около 125 тысяч домов

09 декабря 2022 07:43
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Новости Франции. Темная ночь в Париже. Центр французской столицы погрузился во мрак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Париже сломался трансформатор, без электричества остались около 125 тысяч домов-1

Причиной блэкаута стала поломка трансформатора, в результате чего порядка 125 тысяч домов остались без электричества.  

В Париже сломался трансформатор, без электричества остались около 125 тысяч домов-4

Жители расценивают случившееся как тренировку, ведь уже с этого дня во Франции начинаются веерные отключения электроэнергии. Пока в тестовом режиме и ненадолго. Тем не менее без света парижане будут сидеть в пиковые часы – с 8 утра до часа дня и с шести до восьми вечера.  

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# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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