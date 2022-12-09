В Париже сломался трансформатор, без электричества остались около 125 тысяч домов

Новости Франции. Темная ночь в Париже. Центр французской столицы погрузился во мрак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной блэкаута стала поломка трансформатора, в результате чего порядка 125 тысяч домов остались без электричества.

Жители расценивают случившееся как тренировку, ведь уже с этого дня во Франции начинаются веерные отключения электроэнергии. Пока в тестовом режиме и ненадолго. Тем не менее без света парижане будут сидеть в пиковые часы – с 8 утра до часа дня и с шести до восьми вечера.