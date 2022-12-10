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В центре Дрездена мужчина застрелил 70-летнюю женщину

10 декабря 2022 13:36
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Новости Германии. ЧП произошло в центре Дрездена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный мужчина застрелил 70-летнюю женщину, после чего попытался ворваться в здание радиостанции. Подозреваемый задержан полицией.  

В центре Дрездена мужчина застрелил 70-летнюю женщину-1

По предварительным данным правоохранителей, мужчина намеревался захватить сотрудников радио в заложники. Открыл огонь у пожарного входа, однако внутрь попасть не смог. Работники успели вызвать полицию и укрыться в безопасном месте. Нападавший спрятался в торговом центре, где взял несколько заложников. Сейчас с ними все в порядке. В районе, где произошел инцидент, работает полиция. Центр города оцеплен, идет эвакуация посетителей торгового комплекса. Мотивы нападавшего пока неизвестны.  

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# Стрельба # Новости Германии # Фотофакт

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