В центре Дрездена мужчина застрелил 70-летнюю женщину

Новости Германии. ЧП произошло в центре Дрездена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный мужчина застрелил 70-летнюю женщину, после чего попытался ворваться в здание радиостанции. Подозреваемый задержан полицией.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина намеревался захватить сотрудников радио в заложники. Открыл огонь у пожарного входа, однако внутрь попасть не смог. Работники успели вызвать полицию и укрыться в безопасном месте. Нападавший спрятался в торговом центре, где взял несколько заложников. Сейчас с ними все в порядке. В районе, где произошел инцидент, работает полиция. Центр города оцеплен, идет эвакуация посетителей торгового комплекса. Мотивы нападавшего пока неизвестны.