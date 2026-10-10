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Новости по тегу #Новости Италии

Более 10 человек пострадали из-за торнадо на Сицилии
10 октября 2026 12:16

Более 10 человек пострадали из-за торнадо на Сицилии

По примеру Франции: в Риме ученики захватили один из старейших лицеев
07 октября 2026 08:38

По примеру Франции: в Риме ученики захватили один из старейших лицеев

Производство пармезана в Италии оказалось под угрозой из-за аномальной жары
06 октября 2026 08:50

Производство пармезана в Италии оказалось под угрозой из-за аномальной жары

Сицилийские фермеры устраивают протест из-за роста цен на дизельное топливо
04 октября 2026 10:44

Сицилийские фермеры устраивают протест из-за роста цен на дизельное топливо

Фермеры Италии протестуют с 25 сентября – люди месяцами работают себе в убыток
01 октября 2026 16:53

Фермеры Италии протестуют с 25 сентября – люди месяцами работают себе в убыток

В Италии задержаны 34 человека в рамках крупной операции против преступности и наркоторговли
24 сентября 2026 07:17

В Италии задержаны 34 человека в рамках крупной операции против преступности и наркоторговли

Население Италии сократится на 4 млн человек в ближайшие десятилетия
02 сентября 2026 09:58

Население Италии сократится на 4 млн человек в ближайшие десятилетия

На севере Италии вспыхнули массовые беспорядки из-за строительства магистрали
27 июля 2026 07:15

На севере Италии вспыхнули массовые беспорядки из-за строительства магистрали

В Италии фиксируется стремительное продвижение соленой воды вглубь реки По
30 июня 2026 09:38

В Италии фиксируется стремительное продвижение соленой воды вглубь реки По

Италия парализована общенациональной 24-часовой забастовкой
29 мая 2026 08:14

Италия парализована общенациональной 24-часовой забастовкой

В Милане произошла массовая драка с применением холодного оружия
27 мая 2026 11:04

В Милане произошла массовая драка с применением холодного оружия

Итальянцы меняют свои пищевые привычки из-за энергокризиса
24 апреля 2026 17:18

Итальянцы меняют свои пищевые привычки из-за энергокризиса