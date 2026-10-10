Вихрь с порывами ветра свыше 100 километров в час возник внезапно. На своем пути он сметал все, что попадалось, вызвав панику среди местных жителей.
Свою акцию они проводят под лозунгом «Сделаем как во Франции».
Сотни тысяч сырных головок сейчас хранятся на специальных складах в ожидании созревания. Но поддерживать необходимые температуру и влажность становится все сложнее и дороже. Производители сообщают о резком росте затрат на электроэнергию.
Сотни тракторов парализовали движение в городе Джела, требуя от властей остановить разорение.
Экономика фермерских хозяйств просто рухнула: цена на дизель взлетела почти вдвое – до 1,80 евро за литр, а стоимость удобрений выросла более чем в два раза.
23 человека отправлены в тюрьму, 11 – под домашний арест. Во время обысков обнаружена крупная сумма наличных – более 3 миллионов 200 тысяч евро.
Наибольшие потери ожидаются на юге страны. Причина – низкая рождаемость и растущая смертность.
Протестующие, недовольные экологическими и экономическими последствиями проекта, забросали стройплощадки камнями, фейерверками и зажигательными смесями.
Соленая вода уже поднялась на 18 километров против течения, что создает угрозу для сельского хозяйства и всей экосистемы дельты.
Участвуют миллионы рабочих и служащих государственных и частных предприятий.
В ходе массовой потасовки с ножами один человек скончался в больнице от полученных ран.
Блюда, которые требуют качественных продуктов, все реже пользуются популярностью.
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