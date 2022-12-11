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По подозрению в коррупции задержана вице-президент Европарламента Ева Кайли

11 декабря 2022 08:57
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Новости Бельгии. В Евросоюзе разгорается крупнейший коррупционный скандал. Задержаны вице-президент Европейского парламента Ева Кайли и еще четыре человека, среди них супруг и отец Кайли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По подозрению в коррупции задержана вице-президент Европарламента Ева Кайли-1

Начиная с июля следователи подозревали одну из стран Персидского залива во влиянии на экономические и политические решения еврочиновников. По сообщениям местных СМИ, речь идет о Катаре. Но официальных подтверждений пока нет. В ходе обысков в домах задержанных полиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро наличными. Отметим, Ева Кайли, оказавшаяся в центре скандала, член экономического комитета по расследованию коррупции в ЕС. В связи с инцидентом она отстранена от деятельности.  

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# Коррупция # Ева Кайли # Фотофакт

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