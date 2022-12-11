На Елисейских полях стычки с полицией. Это фанаты радуются успехам Франции и Марокко на ЧМ по футболу

Новости Франции. Cтычки с полицией, пожары, десятки арестованных и слезоточивый газ. Так в Париже футбольные болельщики Марокко и Франции отпраздновали выход своих команд в полуфинал чемпионата мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Cтычки с полицией, пожары, десятки арестованных и слезоточивый газ. Так в Париже футбольные болельщики Марокко и Франции отпраздновали выход своих команд в полуфинал чемпионата мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи фанатов заполонили знаменитый парижский проспект – Елисейские поля. От переизбытка эмоций фанаты начали разбивать витрины магазинов и вступать в драки с полицией. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержаны около 70 человек.
Напомним, французы в четвертьфинале обыграли англичан, а марокканцы сенсационно выбили из турнира португальцев. В полуфинале Франция и Марокко сыграют между собой.
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