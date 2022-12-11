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На Елисейских полях стычки с полицией. Это фанаты радуются успехам Франции и Марокко на ЧМ по футболу

11 декабря 2022 08:37
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Новости Франции. Cтычки с полицией, пожары, десятки арестованных и слезоточивый газ. Так в Париже футбольные болельщики Марокко и Франции отпраздновали выход своих команд в полуфинал чемпионата мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Елисейских полях стычки с полицией. Это фанаты радуются успехам Франции и Марокко на ЧМ по футболу-1

Тысячи фанатов заполонили знаменитый парижский проспект – Елисейские поля. От переизбытка эмоций фанаты начали разбивать витрины магазинов и вступать в драки с полицией. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержаны около 70 человек.  

На Елисейских полях стычки с полицией. Это фанаты радуются успехам Франции и Марокко на ЧМ по футболу-4

Напомним, французы в четвертьфинале обыграли англичан, а марокканцы сенсационно выбили из турнира португальцев. В полуфинале Франция и Марокко сыграют между собой.  

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# Чемпионат мира по футболу # Новости Франции # Фотофакт

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