На Елисейских полях стычки с полицией. Это фанаты радуются успехам Франции и Марокко на ЧМ по футболу

Новости Франции. Cтычки с полицией, пожары, десятки арестованных и слезоточивый газ. Так в Париже футбольные болельщики Марокко и Франции отпраздновали выход своих команд в полуфинал чемпионата мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи фанатов заполонили знаменитый парижский проспект – Елисейские поля. От переизбытка эмоций фанаты начали разбивать витрины магазинов и вступать в драки с полицией. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержаны около 70 человек.