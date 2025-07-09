Мужчина двое суток искал кошелёк из-за оптической иллюзии

Мужчина потерял кошелек и не мог его найти в своем доме двое суток. Все это время портмоне находилось перед глазами, но обнаружить вещь мешала оптическая иллюзия, пишет издание New York Post (NYPost).

Автор поста на платформе Reddit поделился снимком ванной комнаты, пол которой выложен белыми плитками, а между ними расположены черные квадраты размером поменьше. Кошелек упал именно в зону черного квадрата, метко вписавшись в его цвет и размер. Сообщается, что в ванной комнате потерянную вещь мужчина тоже искал несколько раз, но кошелек там в упор не видел.

А вы сразу заметили потеряшку на фотографии на полу?

Фото: Reddit/@Patient_Doughnut_327

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