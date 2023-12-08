Учёные выяснили, как за минуту улучшить работу мозга при длительном сидении на месте

Предыдущие исследования показали, что исполнительные функции мозга, ответственные за планирование, концентрацию внимания, запоминание и выполнение задач ухудшаются при длительном сидении. Поэтому ученые провели новый эксперимент среди взрослых людей. Первая группа сидела без перерыва три часа, вторая – делала перерывы каждые 20 минут, во время которых приседала в течение минуты, пишет Газета.ru.

Участники, которые не делали перерыв, сообщили о снижении концентрации внимания. У них же кровоток в сонной артерии, снабжающей мозг кислородом, снизился на 3,7%. А у периодически отдыхавших, наоборот, незначительно вырос – на 0,3%. Приседания также улучшили некоторые исполнительные функции: у этой группы людей была выше скорость реакции, а также они быстрее завершили тестирование. Выходит, что минутные приседания защищают мозг и улучшают его работу при длительном сидении.

Читайте также:

Самый распространённый тип головной боли можно вылечить без таблеток

Учёные придумали, как защитить зрение от негативного влияния смартфонов

Врач рассказала о последствиях для здоровья, если долго не выходить на улицу