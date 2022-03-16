«Уничтожены 111 украинских самолётов». Минобороны России сообщило о потерях ВСУ с начала спецоперации

В Украине продолжается спецоперация. Российские военные берут под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Донбассе по-прежнему горячо, но многие города уже под защитой российских военных. При поддержке российской армии подразделения ДНР продолжают освобождать захваченные националистами населенные пункты.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Российских воздушно-космических сил сбиты два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1 353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 096 единиц специальной военной автомобильной техники.

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