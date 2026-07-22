В Германии в 2025-м зарегистрировано почти 19 тыс. случаев насилия над детьми

В 2025 году зарегистрировано почти 19 тысяч случаев насилия над детьми. Большинство жертв – девочки 6-13 лет. Более чем в половине случаев ребенок знал своего насильника. Эксперты также фиксируют резкий рост распространения порнографических материалов с участием детей и подростков. По оценкам специалистов, реальная статистика значительно превышает официальные данные.