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В Германии в 2025-м зарегистрировано почти 19 тыс. случаев насилия над детьми

22 июля 2026 07:00
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Правоохранительные органы Германии отмечают рост преступлений против несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии в 2025-м зарегистрировано почти 19 тыс. случаев насилия над детьми-2

В 2025 году зарегистрировано почти 19 тысяч случаев насилия над детьми. Большинство жертв – девочки 6-13 лет. Более чем в половине случаев ребенок знал своего насильника. Эксперты также фиксируют резкий рост распространения порнографических материалов с участием детей и подростков. По оценкам специалистов, реальная статистика значительно превышает официальные данные.

# Германия

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