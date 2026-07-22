Прямой эфир

В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение проекта поправки к Конституции

22 июля 2026 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Венгрии обострился политический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение проекта поправки к Конституции-2

Депутаты от оппозиционной коалиции бойкотировали выступление спикера, которая временно исполняет обязанности президента страны. Протест вызван отстранением от должности главы государства по инициативе премьер-министра, поддержавшего спорную конституционную поправку. Оппозиция считает эти действия  недемократическими и называет ситуацию нелегитимной.

# Венгрия

Другие новости рубрики

Все новости
Киев атаковал склады Wildberries на юге России
22 июля 2026 06:28

Киев атаковал склады Wildberries на юге России

В высокогорьях аргентинской Мендозы начался сильный снегопад
22 июля 2026 06:23

В высокогорьях аргентинской Мендозы начался сильный снегопад

Африка стремится превратить животноводство в источник реального дохода
22 июля 2026 06:18

Африка стремится превратить животноводство в источник реального дохода