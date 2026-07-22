В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение проекта поправки к Конституции

В Венгрии обострился политический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты от оппозиционной коалиции бойкотировали выступление спикера, которая временно исполняет обязанности президента страны. Протест вызван отстранением от должности главы государства по инициативе премьер-министра, поддержавшего спорную конституционную поправку. Оппозиция считает эти действия недемократическими и называет ситуацию нелегитимной.