В Беларуси усиливают меры безопасности на дорогах из-за роста ДТП с дикими животными

Под председательством заместителя премьер-министра Александра Терехова прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Главная тема – снижение числа ДТП с дикими животными. С начала 2026 года в таких авариях погибли пятеро человек, 44 пострадали. Предложен комплекс мер: сетчатые ограждения, световые и шумовые отпугиватели, безопасные переходы для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется расширение технических средств, предупреждающих водителей о появлении лосей и оленей. На контроле – развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Расширяется сеть камер, увеличиваются технические возможности. Уже фиксируются превышение скорости, движение без допуска, нарушения остановки, стоянки и проезда по полосе общественного транспорта. С июля система выявляет езду без ремней, использование телефонов, нарушения сигналов светофора и маневрирования.

Особое внимание – авариям по вине водителей со стажем до двух лет. Предложено повысить качество подготовки: больше практики, использование тренажеров, обучение действиям в экстремальных ситуациях.