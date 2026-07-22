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В высокогорьях аргентинской Мендозы начался сильный снегопад

22 июля 2026 06:23
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В высокогорьях аргентинской Мендозы начался сильный снегопад, эвакуировать пришлось почти 50 человек. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео эвакуации жителей с помощью снегоходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В высокогорьях аргентинской Мендозы начался сильный снегопад-2

Работники транспорта, застрявшие из-за непогоды, получили продовольствие, а дорожные службы работали над расчисткой снега. В некоторых районах высота снежного покрова достигла трех метров. Синоптики предупреждают о масштабной климатической угрозе для всего Южного конуса. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо может усилиться весной и летом из-за аномального потепления Тихого океана. Это приведет к экстремальным осадкам и повышенному риску наводнений в центральной и северо-восточной Аргентине.

# Новости Аргентины

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