В высокогорьях аргентинской Мендозы начался сильный снегопад, эвакуировать пришлось почти 50 человек. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео эвакуации жителей с помощью снегоходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники транспорта, застрявшие из-за непогоды, получили продовольствие, а дорожные службы работали над расчисткой снега. В некоторых районах высота снежного покрова достигла трех метров. Синоптики предупреждают о масштабной климатической угрозе для всего Южного конуса. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо может усилиться весной и летом из-за аномального потепления Тихого океана. Это приведет к экстремальным осадкам и повышенному риску наводнений в центральной и северо-восточной Аргентине.