НАТО готово перебросить в Литву дополнительные войска

В руководстве Литвы заявили о готовности НАТО перебросить дополнительные силы в республику в случае «критической ситуации». При этом сами чиновники признают малую вероятность вторжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И все же Вильнюс продолжает наращивать военный потенциал. Оборонный бюджет страны в 2026 году достиг рекордного показателя более 5 % ВВП. Около 1 миллиарда 700 миллионов евро направлено на закупку вооружений. Литва активно требует у западных союзников усиления военной поддержки.