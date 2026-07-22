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НАТО готово перебросить в Литву дополнительные войска

22 июля 2026 06:45
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В руководстве Литвы заявили о готовности НАТО перебросить дополнительные силы в республику в случае «критической ситуации». При этом сами чиновники признают малую вероятность вторжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО готово перебросить в Литву дополнительные войска-2

И все же Вильнюс продолжает наращивать военный потенциал. Оборонный бюджет страны в 2026 году достиг рекордного показателя более 5 % ВВП. Около 1 миллиарда 700 миллионов евро направлено на закупку вооружений. Литва активно требует у западных союзников усиления военной поддержки.

# НАТО

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