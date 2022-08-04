Что делать во время стрельбы? В американской школе полиция провела учения

Новости США. Бежать, скрываться, драться. В одной из американских школ полиция провела симуляцию активной стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения проходили с холостыми выстрелами. В них приняли участие более 100 офицеров полиции, пожарные, а также инструкторы по огнестрельному оружию. Детей просили играть определенные роли – кому-то надо было кричать, другим раздавали белые футболки с красными пятнами, похожими на кровь. Таким образом местные власти хотят не только научить детей, как правильно себя вести во время стрельбы в школе, но и дать полиции опыт реагирования на подобные случаи.

Стоит отметить, что учения проводились перед окончанием летних каникул, так как уже осенью в школах начнется новый учебный год.

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