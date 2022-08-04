Прямой эфир

Что делать во время стрельбы? В американской школе полиция провела учения

04 августа 2022 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Бежать, скрываться, драться. В одной из американских школ полиция провела симуляцию активной стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что делать во время стрельбы? В американской школе полиция провела учения-1

Учения проходили с холостыми выстрелами. В них приняли участие более 100 офицеров полиции, пожарные, а также инструкторы по огнестрельному оружию. Детей просили играть определенные роли – кому-то надо было кричать, другим раздавали белые футболки с красными пятнами, похожими на кровь. Таким образом местные власти хотят не только научить детей, как правильно себя вести во время стрельбы в школе, но и дать полиции опыт реагирования на подобные случаи.

Стоит отметить, что учения проводились перед окончанием летних каникул, так как уже осенью в школах начнется новый учебный год.

Читайте также:

Стрельба в США: два человека погибли в парке Лос-Анджелеса

В США 4 человека погибли из-за стрельбы в ТЦ

7 человек погибли. За что жителю США грозит пожизненное заключение?

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инфляция в Турции побила рекорд и составила 80%
04 августа 2022 09:02

Инфляция в Турции побила рекорд и составила 80%

В Германии стоимость газа выросла до 3500 евро в год
04 августа 2022 08:59

В Германии стоимость газа выросла до 3500 евро в год

Ozon пообещал вернуть деньги белорусам за покупки, которые уничтожил пожар на складе
04 августа 2022 08:55

Ozon пообещал вернуть деньги белорусам за покупки, которые уничтожил пожар на складе