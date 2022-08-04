Инфляция в Турции побила рекорд и составила 80%

Новости Турции. Инфляция в Турции побила новый рекорд: показатель составил 80 %. Об этом сообщило местное Бюро статистики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению многих аналитиков, реальные цифры куда выше. Больше всего подорожали транспортные услуги, еда, напитки и бытовая техника. Стоит отметить, что экономический кризис в Турции начался еще в 2021 году. После понижения ставки Центральным банком курс лиры резко упал. Затем ситуация еще больше усугубилась на фоне украинского конфликта.