Стрельба в США: два человека погибли в парке Лос-Анджелеса

Новости США. Два человека погибли при стрельбе в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще шестеро с ранениями доставлены в больницу.
Новости США. Два человека погибли при стрельбе в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще шестеро с ранениями доставлены в больницу.
По сообщению полиции, преступников было как минимум двое. Они открыли огонь в парке, заполненном людьми, которые пришли посмотреть на автомобильное шоу. Сейчас весь район оцеплен, идут активные поиски нападавших.
Как отметили в полиции Лос-Анджелеса, убийства и вооруженные грабежи стали происходить в городе почти каждый день. Улицы мегаполиса начинают захватывать банды. Ситуация с преступностью стала выходить из-под контроля. Власти предложили жителям самим позаботиться о безопасности. В частности не выходить из дома с наступлением темноты и не ездить на дорогих машинах.