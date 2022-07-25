Стрельба в США: два человека погибли в парке Лос-Анджелеса

Новости США. Два человека погибли при стрельбе в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще шестеро с ранениями доставлены в больницу.

По сообщению полиции, преступников было как минимум двое. Они открыли огонь в парке, заполненном людьми, которые пришли посмотреть на автомобильное шоу. Сейчас весь район оцеплен, идут активные поиски нападавших.