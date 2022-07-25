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Стрельба в США: два человека погибли в парке Лос-Анджелеса

25 июля 2022 07:36
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Новости США. Два человека погибли при стрельбе в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще шестеро с ранениями доставлены в больницу.  

Стрельба в США: два человека погибли в парке Лос-Анджелеса-1

По сообщению полиции, преступников было как минимум двое. Они открыли огонь в парке, заполненном людьми, которые пришли посмотреть на автомобильное шоу. Сейчас весь район оцеплен, идут активные поиски нападавших.  

Стрельба в США: два человека погибли в парке Лос-Анджелеса-4

Как отметили в полиции Лос-Анджелеса, убийства и вооруженные грабежи стали происходить в городе почти каждый день. Улицы мегаполиса начинают захватывать банды. Ситуация с преступностью стала выходить из-под контроля. Власти предложили жителям самим позаботиться о безопасности. В частности не выходить из дома с наступлением темноты и не ездить на дорогих машинах.  

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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