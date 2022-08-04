Ozon пообещал вернуть деньги белорусам за покупки, которые уничтожил пожар на складе

Белорусские покупатели могут не волноваться. Один из крупнейших российских интернет-магазинов пообещал вернуть деньги за покупки, которые уничтожил пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компенсацию за поврежденные или утраченные товары получат и продавцы.

Напомним, накануне в Подмосковье загорелся крупный склад интернет-магазина. Огонь охватил 55 тысяч квадратных метров. Здание полностью выгорело. Его тушили три вертолета, 40 единиц техники и 150 человек. Не обошлось без жертв. Сообщается об одном погибшем. Еще 13 человек пострадали. В основном у них ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени. Сама компания пока не объявила общий ущерб от пожара. Однако, согласно предварительным оценкам, потери составили около 10 миллиардов российских рублей.