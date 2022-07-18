В США 4 человека погибли из-за стрельбы в ТЦ

Новости США. В США четыре человека погибли в результате стрельбы в торговом центре. Еще двое ранены. Их доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в штате Индиана. Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям. Известно, что у нападавшего была винтовка. Очевидцы слышали как минимум 30 выстрелов. Сам стрелок также погиб. Его застрелил другой вооруженный посетитель торгового центра. Сейчас полиция обследует район, в котором произошла стрельба. А на место ЧП вызваны саперы, так как в одной из туалетных комнат здания обнаружен подозрительный рюкзак.