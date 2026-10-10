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Новости по тегу #Стрельба в США

При стрельбе в Пенсильвании погибли 9 человек, включая двоих детей
10 октября 2026 15:57

При стрельбе в Пенсильвании погибли 9 человек, включая двоих детей

Массовая стрельба произошла в парке США – один человек погиб и четверо ранены
16 августа 2026 13:04

Массовая стрельба произошла в парке США – один человек погиб и четверо ранены

В Аризоне мужчина открыл огонь по прохожим – есть раненые
20 июля 2026 11:05

В Аризоне мужчина открыл огонь по прохожим – есть раненые

Агенты службы иммиграции и таможенного контроля США застрелили мужчину
14 июля 2026 07:57

Агенты службы иммиграции и таможенного контроля США застрелили мужчину

В американском штате Огайо в результате стрельбы пострадали не менее 12 человек
07 июня 2026 11:02

В американском штате Огайо в результате стрельбы пострадали не менее 12 человек

В штате Айова по меньшей мере 7 человек погибли из-за стрельбы
02 июня 2026 07:44

В штате Айова по меньшей мере 7 человек погибли из-за стрельбы

В США у Белого дома произошла стрельба
24 мая 2026 07:42

В США у Белого дома произошла стрельба

В Сан-Диего двое подростков совершили вооруженное нападение на мечеть
19 мая 2026 07:53

В Сан-Диего двое подростков совершили вооруженное нападение на мечеть

В США молодой человек устроил стрельбу на вечеринке – есть погибшие
07 мая 2026 08:37

В США молодой человек устроил стрельбу на вечеринке – есть погибшие

Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома
05 мая 2026 06:04

Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома

В США неизвестные открыли огонь в торговом центре – есть жертвы
24 апреля 2026 09:13

В США неизвестные открыли огонь в торговом центре – есть жертвы

В Техасе 15-летний школьник выстрелил в учителя и покончил с собой
31 марта 2026 08:01

В Техасе 15-летний школьник выстрелил в учителя и покончил с собой