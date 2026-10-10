Новости по тегу #Стрельба в США

Среди погибших двое детей.
Среди пострадавших оказались 4-летний ребенок, 14-летний подросток и два взрослых человека.
По меньшей мере 9 человек получили тяжелые ранения, когда вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим в городе Тусон, штат Аризона.
Водитель показался им подозрительным и якобы представлял угрозу безопасности.
Инцидент произошел во время фестиваля, который ежегодно проходит в историческом районе города Толедо. На празднике отдыхали сотни людей. Полиция считает, что причиной стала ссора между двумя мужчинами. Подозреваемые скрылись.
Полиция считает, что причиной мог стать домашний конфликт.
Мужчина достал оружие из сумки и совершил несколько десятков выстрелов.
Нападавшим было 17 и 19 лет. Один из подростков перед стрельбой взял три пистолета из дома своей матери и угнал ее машину. Расследованием преступления занимается ФБР.
Конфликт начался с ссоры двух женщин и мгновенно перерос в бойню. На месте происшествия было произведено множество выстрелов.
Рядом с Белым домом произошла стрельба, когда лидер США Дональд Трамп проводил мероприятие, посвященное малому бизнесу.
Погиб 17-летний подросток. Еще шестеро получили ранения. Большинство пострадавших – несовершеннолетние.
15-летний подросток ворвался в класс во время урока и открыл огонь по преподавателю, после чего выстрелил в себя.
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