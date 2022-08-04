В Германии стоимость газа выросла до 3500 евро в год

Новости Германии. В Германии газовый кризис: только за год там стоимость голубого топлива выросла почти в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате расходы населения за этот же период выросли почти в два раза.
Новости Германии. В Германии газовый кризис: только за год там стоимость голубого топлива выросла почти в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате расходы населения за этот же период выросли почти в два раза.
Ранее среднестатистическая немецкая семья платила за годовое потребление газа чуть больше 1 000 евро. Сейчас, при нынешней стоимости, счет превысил 3 500 евро.
В результате нынешнего кризиса тяжелые времена переживает и похоронная индустрия ФРГ, так как в Германии почти все крематории работают на газе.