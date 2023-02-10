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Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч

10 февраля 2023 06:30
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Новости Турции. Продолжаем следить за ситуацией в Турции, где пятые сутки не прекращаются масштабные поисково-спасательные работы. Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы. Число погибших растет с каждым часом. Жертв уже более 17 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч-1

На месте ЧП работают наши спасатели. Они делают все необходимое, чтобы как можно быстрее разобрать завалы. Ведь под обломками зданий могут находиться еще тысячи людей. Учитывая масштабы разрушений, время сейчас – самый главный враг. В зону бедствия продолжают прибывать спасатели и волонтеры.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч-4

На месте разрушений сейчас работают около 80 тысяч специалистов, в том числе и медики. В их помощи нуждаются более 66 тысяч человек. Огромное количество людей остались без крова. Власти делают все возможное, чтобы организовать для них помощь. Разбиты временные лагеря, подвозится вода, еда и предметы первой необходимости.

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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