Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч

Новости Турции. Продолжаем следить за ситуацией в Турции, где пятые сутки не прекращаются масштабные поисково-спасательные работы. Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы. Число погибших растет с каждым часом. Жертв уже более 17 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП работают наши спасатели. Они делают все необходимое, чтобы как можно быстрее разобрать завалы. Ведь под обломками зданий могут находиться еще тысячи людей. Учитывая масштабы разрушений, время сейчас – самый главный враг. В зону бедствия продолжают прибывать спасатели и волонтеры.