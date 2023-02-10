Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч

Новости Турции. Продолжаем следить за ситуацией в Турции, где пятые сутки не прекращаются масштабные поисково-спасательные работы. Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы. Число погибших растет с каждым часом. Жертв уже более 17 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте ЧП работают наши спасатели. Они делают все необходимое, чтобы как можно быстрее разобрать завалы. Ведь под обломками зданий могут находиться еще тысячи людей. Учитывая масштабы разрушений, время сейчас – самый главный враг. В зону бедствия продолжают прибывать спасатели и волонтеры.
На месте разрушений сейчас работают около 80 тысяч специалистов, в том числе и медики. В их помощи нуждаются более 66 тысяч человек. Огромное количество людей остались без крова. Власти делают все возможное, чтобы организовать для них помощь. Разбиты временные лагеря, подвозится вода, еда и предметы первой необходимости.
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