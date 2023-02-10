В Литве протестуют фермеры. Правительство лишь обещает помочь

Новости Литвы. В Литве протестуют фермеры. Они устроили демонстрацию возле офисов молокоперерабатывающих заводов и крупных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соцсетях публикуют кадры, на которых фермеры выливают молоко прямо на землю.

По словам производителей, закупочные цены на их товар упали с 47 до 27 центов за литр при себестоимости в 35 центов. Производство молока стало просто убыточным. В ходе акции производители также развернули плакаты: «Разрушенная молочная ферма – разрушенная литовская деревня» и «Молоко даром только в сказках».