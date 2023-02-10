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В Литве протестуют фермеры. Правительство лишь обещает помочь

10 февраля 2023 06:09
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Новости Литвы. В Литве протестуют фермеры. Они устроили демонстрацию возле офисов молокоперерабатывающих заводов и крупных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соцсетях публикуют кадры, на которых фермеры выливают молоко прямо на землю.

В Литве протестуют фермеры. Правительство лишь обещает помочь-1

По словам производителей, закупочные цены на их товар упали с 47 до 27 центов за литр при себестоимости в 35 центов. Производство молока стало просто убыточным. В ходе акции производители также развернули плакаты: «Разрушенная молочная ферма – разрушенная литовская деревня» и «Молоко даром только в сказках».

В Литве протестуют фермеры. Правительство лишь обещает помочь-4

Как заявил министр сельского хозяйства Литвы, его ведомство согласно с некоторыми доводами фермеров. И даже подготовило план помощи. О чем конкретно идет речь, никто не объяснил.

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# Экономический кризис # Кястутис Навицкас # Новости Литвы # Фотофакт

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