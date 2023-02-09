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Варшава готова передать Киеву истребители F-35. Но есть одна оговорка

09 февраля 2023 19:53
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Варшава заявила о готовности передать Киеву истребители F-35. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава готова передать Киеву истребители F-35. Но есть одна оговорка-1

Однако в этом обещании есть одна оговорка. Польша может действовать только и исключительно в рамках НАТО. Поэтому, по словам Моравецкого, такое решение будет принято только после подобных заявлений со стороны других стран-участниц альянса. Поскольку, цитата, «Варшава не будет первой, кто передаст истребители Киеву». Премьер-министр также отметил, что безопасность Польши стоит на первом месте и они не могут позволить себе ее ослабить.

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# Оружие и боеприпасы # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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