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Конгрессмены США требуют от Байдена прекращения поставок оружия Украине

09 февраля 2023 20:36
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Американские конгрессмены требуют прекратить поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В законодательный орган США была внесена соответствующая резолюция.

Конгрессмены США требуют от Байдена прекращения поставок оружия Украине-1

В документе конгрессмены обращаются лично к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и требует от него полного прекращения военной помощи киевскому режиму.

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# Оружие и боеприпасы # Джо Байден # Фотофакт

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