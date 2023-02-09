Конгрессмены США требуют от Байдена прекращения поставок оружия Украине

Американские конгрессмены требуют прекратить поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В законодательный орган США была внесена соответствующая резолюция.

В документе конгрессмены обращаются лично к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и требует от него полного прекращения военной помощи киевскому режиму.