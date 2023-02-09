Зона бедствия в Турции: белорусский спецотряд «Зубр» помог девушке выбраться из-под завалов

Новости Турции. Мы продолжаем следить за ситуацией в Турции, где четвертые сутки не прекращаются масштабные поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Землетрясение стерло с лица земли целые районы. Города в руинах. Число погибших растет с каждым часом. Жертв уже более 14 тысяч.

Стихия унесла жизни и членов семей наших соотечественников. В городе Кахраманмараше из-под завалов извлекли тела супруга белоруски и их ребенка. Еще одна белоруска находится в больнице. Ее супруг погиб, а их ребенка продолжают разыскивать.

В зоне бедствия совместно с турецкими спасателями работают и наши специалисты. Сотрудники спецотряда «Зубр» помогли девушке выбраться из-под рухнувшего здания. Сначала с ней установили звуковой контакт, а после стали рыть тоннель. Спустя четыре часа пострадавшую вызволили и передали медикам.