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Зона бедствия в Турции: белорусский спецотряд «Зубр» помог девушке выбраться из-под завалов

09 февраля 2023 10:58
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Новости Турции. Мы продолжаем следить за ситуацией в Турции, где четвертые сутки не прекращаются масштабные поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Землетрясение стерло с лица земли целые районы. Города в руинах. Число погибших растет с каждым часом. Жертв уже более 14 тысяч.  

Зона бедствия в Турции: белорусский спецотряд «Зубр» помог девушке выбраться из-под завалов-1

Стихия унесла жизни и членов семей наших соотечественников. В городе Кахраманмараше из-под завалов извлекли тела супруга белоруски и их ребенка. Еще одна белоруска находится в больнице. Ее супруг погиб, а их ребенка продолжают разыскивать.  

Зона бедствия в Турции: белорусский спецотряд «Зубр» помог девушке выбраться из-под завалов-4

В зоне бедствия совместно с турецкими спасателями работают и наши специалисты. Сотрудники спецотряда «Зубр» помогли девушке выбраться из-под рухнувшего здания. Сначала с ней установили звуковой контакт, а после стали рыть тоннель. Спустя четыре часа пострадавшую вызволили и передали медикам.  

Зона бедствия в Турции: белорусский спецотряд «Зубр» помог девушке выбраться из-под завалов-7

– Все хорошо, все хорошо!  
– Кладите на носилки!  

Зона бедствия в Турции: белорусский спецотряд «Зубр» помог девушке выбраться из-под завалов-10

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# Землетрясение в Турции # Фотофакт

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