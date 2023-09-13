Экс-аналитик ЦРУ США: Зеленский фактически признал провал контрнаступления ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон выразил мнение по поводу высказывания президента Украины Владимира Зеленского касательно хода контрнаступления, пишет РИА Новости.

11 сентября в интервью для телеканала CNN Зеленский признал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не ждет счастливый конец.

Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom прокомментировал сказанное Зеленским и подчеркнул, что он считает ошеломительным, что президент Украины фактически признает подобным заявление проигрыш ВСУ. Виновником сложившейся ситуации Владимир Зеленский обозначает Запад.

Джонсон подчеркивает, что совершенно нет необходимости быть военачальником, чтобы проанализировав, понять, что еще с начала операции, поддержки, угрожающей армии России с воздуха, у ВСУ не было. А без ВВС войска Украины обречены на поражение. О таком исходе аналитики говорили до Зеленского неоднократно, «спасибо, капитан очевидность», отметил Джонсон.