Цель – превратить мир в глобальный рынок. Почему Сорос – это целая система, а не один человек?

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Может ли один человек, пусть даже самый одаренный и богатый, так сильно влиять на мир? Эксперты считают, что Сорос – это лишь бренд, раскрученное в медиа лицо масштабной глобалистской элиты, которое предпочитает остаться в тени.

Ференц Элмаси, франко-венгерский журналист, главный редактор издания «Вышеград пост»:

Важно понимать, что за Соросом стоит целая сеть организаций. Это не просто человек. Когда мы произносим его имя, мы говорим не об одном человеке. Он что-то олицетворяет, но он не альфа и омега. Он не тот большой человек, который принимает решение по всем вопросам. Он лишь лицо сети, которая представляет собой нечто более глубокое и опасное, чем когда-либо мог бы быть один человек. Поэтому Сорос и его организации, на мой взгляд, – это не домыслы, а доказанный факт – являются эманацией США или, скажем так, глубинного государства. По крайней мере, той его части, которая выступает за вмешательство в дела других стан. Вся эта работа посвящена вмешательству и созданию инструментов мягкой силы, чтобы влиять на людей, на выборы, на общество. Я думаю, что если мы верим в свободу и суверенитет, то эта сеть и должна быть под контролем. Возможно, даже под запретом.