Цель – превратить мир в глобальный рынок. Почему Сорос – это целая система, а не один человек?
В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Может ли один человек, пусть даже самый одаренный и богатый, так сильно влиять на мир? Эксперты считают, что Сорос – это лишь бренд, раскрученное в медиа лицо масштабной глобалистской элиты, которое предпочитает остаться в тени.
Ференц Элмаси, франко-венгерский журналист, главный редактор издания «Вышеград пост»:
Важно понимать, что за Соросом стоит целая сеть организаций. Это не просто человек. Когда мы произносим его имя, мы говорим не об одном человеке. Он что-то олицетворяет, но он не альфа и омега. Он не тот большой человек, который принимает решение по всем вопросам. Он лишь лицо сети, которая представляет собой нечто более глубокое и опасное, чем когда-либо мог бы быть один человек.
Поэтому Сорос и его организации, на мой взгляд, – это не домыслы, а доказанный факт – являются эманацией США или, скажем так, глубинного государства. По крайней мере, той его части, которая выступает за вмешательство в дела других стан. Вся эта работа посвящена вмешательству и созданию инструментов мягкой силы, чтобы влиять на людей, на выборы, на общество. Я думаю, что если мы верим в свободу и суверенитет, то эта сеть и должна быть под контролем. Возможно, даже под запретом.
Джон Морган, политический обозреватель (США):
Джордж Сорос – конечно, весьма обсуждаемый человек как в США, так и в Европе. Думаю, очень важно его понимать. Но в то же время он, как мне кажется, является лишь фасадом глобализации и неолиберализма. Разумеется, он один из важных игроков. Его сын теперь тоже становится таким игроком. Но в этой сети существует много элементов, и, вероятнее всего, самые важные из них не появляются в новостях. Поэтому нужно говорить о Соросе, но я думаю, что мы должны понимать, что это не единственный враг.
В этой сети много людей, много сил, но я думаю, что он удобный символ. В Венгрии государственные СМИ использовали Джорджа Сороса как символ того, против чего борется Венгрия, пытаясь сохранить свою независимость. Так что в этом смысле он полезен, но он лишь часть гораздо более крупного механизма, цель которого – превратить весь мир в глобальный рынок, контролируемый Соединенными Штатами.
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