«Лукашенко по сравнению с ними – дилетант». Туск прокомментировал коррупционный скандал в Польше

Новости Польши. В правительстве Польши вспыхнул коррупционный скандал. Причем он достиг таких масштабов, что премьер страны вынужден был в течение нескольких часов отправить в отставку заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материал о громком расследовании опубликовало крупное французское издание Le Point.

Замглавы польского МИД Вавжик отстранили от должности за коррупцию при выдаче виз мигрантам. Подробнее здесь.

Скандал, естественно, поставил партию мягко говоря в неловкое положение. Ведь она годами разыгрывала антимиграционную карту. Двуличие «Права и справедливости» в своих соцсетях тут же разоблачил ее главный оппонент Дональд Туск, возглавляющий «Гражданскую платформу».