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«Лукашенко по сравнению с ними – дилетант». Туск прокомментировал коррупционный скандал в Польше

13 сентября 2023 13:44
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Новости Польши. В правительстве Польши вспыхнул коррупционный скандал. Причем он достиг таких масштабов, что премьер страны вынужден был в течение нескольких часов отправить в отставку заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материал о громком расследовании опубликовало крупное французское издание Le Point.

Замглавы польского МИД Вавжик отстранили от должности за коррупцию при выдаче виз мигрантам. Подробнее здесь.

Скандал, естественно, поставил партию мягко говоря в неловкое положение. Ведь она годами разыгрывала антимиграционную карту. Двуличие «Права и справедливости» в своих соцсетях тут же разоблачил ее главный оппонент Дональд Туск, возглавляющий «Гражданскую платформу».

«Лукашенко по сравнению с ними – дилетант». Туск прокомментировал коррупционный скандал в Польше-1

Дональд Туск:
Развязать антимигрантскую истерию, привлечь рекордное количество мигрантов, заработать миллионы на визах и, наконец, провести референдум по миграции. Лукашенко по сравнению с ними дилетант.

# Коррупция # Фотофакт

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