«Ваш Президент – хороший фактор стабильности в регионе». Эксперты из разных стран о Лукашенко
В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Ласло Тороцкаи, депутат Национального собрания Венгрии, лидер партии «Наша родина»:
Я думаю, что каждому государству нужны сильные лидеры, которые любят свой народ. Лукашенко такой. Народу Беларуси очень повезло.
Юзеф Нарушил, директор политического института партии «Свобода и прямая демократия» (Чехия):
Он пытается проводить национальную политику, защитить национальный рынок и национальных производителей. Наверное, за это его на Западе многие не любят, ведь на кону белорусский рынок.
Лионель Баланд, политический эксперт (Бельгия):
Ваш Президент – хороший фактор стабильности в регионе. Он стремится к миру и работает на благо своего народа. Проблема в том, что в Западной Европе политики работают не на свой народ, а на крупные корпорации, на Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что ваша страна – независимая страна. Сейчас в Европе редко можно встретить независимую страну.
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