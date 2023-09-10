«Ваш Президент – хороший фактор стабильности в регионе». Эксперты из разных стран о Лукашенко

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Ласло Тороцкаи, депутат Национального собрания Венгрии, лидер партии «Наша родина»:

Я думаю, что каждому государству нужны сильные лидеры, которые любят свой народ. Лукашенко такой. Народу Беларуси очень повезло.