Замглавы польского МИД Вавжик отстранили от должности за коррупцию при выдаче виз мигрантам

Новости Польши. В правительстве Польши вспыхнул коррупционный скандал. Причем он достиг таких масштабов, что премьер страны вынужден был в течение нескольких часов отправить в отставку заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материал о громком расследовании опубликовало крупное французское издание Le Point.

Как выяснилось, чиновник, используя свое служебное положение, организовал преступный бизнес на выдаче виз мигрантами из Азии. За каждое разрешение вопроса он брал 5 000 долларов. Чтобы замести следы, уже бывший замминистра все делал через подставных лиц, но история всплыла наружу. Это случилось, когда польские спецслужбы в ходе расследования теневой деятельности одной индийской компании посетили штаб-квартиру МИД. Вот тут многие нити потянули к чиновнику. Тогда следователи всерьез заинтересовались им и раскрыли его коррупционную сеть.

Для правящей партии «Право и справедливость» это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ведь Петр Вавжик должен был представлять ее на предстоящих парламентских выборах 15 октября. Скандал, естественно, поставил партию мягко говоря в неловкое положение. Ведь она годами разыгрывала антимиграционную карту. Двуличие «Права и справедливости» в своих соцсетях тут же разоблачил ее главный оппонент Дональд Туск, возглавляющий «Гражданскую платформу».