Замглавы польского МИД Вавжик отстранили от должности за коррупцию при выдаче виз мигрантам

Новости Польши. В правительстве Польши вспыхнул коррупционный скандал. Причем он достиг таких масштабов, что премьер страны вынужден был в течение нескольких часов отправить в отставку заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материал о громком расследовании опубликовало крупное французское издание Le Point.
Как выяснилось, чиновник, используя свое служебное положение, организовал преступный бизнес на выдаче виз мигрантами из Азии. За каждое разрешение вопроса он брал 5 000 долларов. Чтобы замести следы, уже бывший замминистра все делал через подставных лиц, но история всплыла наружу. Это случилось, когда польские спецслужбы в ходе расследования теневой деятельности одной индийской компании посетили штаб-квартиру МИД. Вот тут многие нити потянули к чиновнику. Тогда следователи всерьез заинтересовались им и раскрыли его коррупционную сеть.
Для правящей партии «Право и справедливость» это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ведь Петр Вавжик должен был представлять ее на предстоящих парламентских выборах 15 октября. Скандал, естественно, поставил партию мягко говоря в неловкое положение. Ведь она годами разыгрывала антимиграционную карту. Двуличие «Права и справедливости» в своих соцсетях тут же разоблачил ее главный оппонент Дональд Туск, возглавляющий «Гражданскую платформу».
«Лукашенко по сравнению с ними – дилетант». Туск коррупционный скандал в Польше.
На самом деле Польша уже много лет принимает рабочих из Пакистана, Бангладеша и других стран, заявляя при этом, что выступает против мусульманской миграции. На уровне ЕС Польша отказалась принять свою долю сирийских беженцев. В Совете Евросоюза она проголосовала против реформы предоставления убежища, обещая при этом более серьезно регулировать потоки. Получается, что риторика правящей в Польше партии в Евросоюзе, мягко говоря, не соответствуют действительности.