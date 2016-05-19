Более тысячи погибших: крупные авиакатастрофы в мире в 2014-2016 годах

2016
Париж – Каир, 66 человек пропали без вести
19 мая ночью пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров спустя 2 минуты после захода в воздушное пространство Греции. На борту находились 56 пассажиров (из них трое – дети) и 10 членов экипажа. Наземные службы Египта сигналов бедствия с лайнера не получали. Ведутся поиски.
Дубай – Ростов-на-Дону, 62 человека погибли
19 марта пассажирский Boeing 737-800, следовавший из Дубая, потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону. Самолет около двух часов кружил над аэропортом, но так и не смог зайти на посадку в условиях плохой видимости. На борту находились 62 человека, все пассажиры и члены экипажа погибли.
2015
Шарм-эль-Шейха – Санкт-Петербург, 224 человека погибли
31 октября пассажирский самолет, следовавший из курортного города Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. Авиалайнер пропал с экранов радаров менее чем через полчаса после вылета. Перед этим машина резко начала терять высоту. Трагедия унесла 224 жизни (200 взрослых, 17 детей и 7 членов экипажа).
Северная Суматра, 141 человек погиб
30 июня военно-транспортный самолет Hercules C-130B, произведенный более полувека назад американской авиакомпанией Lockheed, упал на жилой квартал в юго-западной части столицы индонезийской провинции Северная Суматра примерно через 2 минуты после взлета с меданской базы ВВС «Сувондо». На борту находились 122 человека, они погибли. Еще 19 человек погибли на земле.
Барселона — Дюссельдорф, 150 человек погибли
24 марта на юге Франции потерпел крушение самолет Airbus A320, следовавший из Испании в Германию. На борту авиалайнера было 142 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли. Запись с обнаруженных черных ящиков указывает на то, что катастрофа стала результатом умышленных действий второго пилота — гражданина Германии Андреаса Любитца.
2014
Сурабая — Сингапур, 162 человека погибли
28 декабря в воздушном пространстве Индонезии пропал самолет малазийской авиакомпании, следовавший в Сингапур. На борту были 162 человека, все они погибли. Обломки самолета и тела погибших были обнаружены в море у берегов острова Борнео.
Амстердам — Куала-Лумпур, рейс унес 298 жизней
17 июля в Донецкой области Украины потерпел крушение рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур. Воздушное судно было сбито, однако кем – до сих пор остается неизвестно: все стороны конфликта на востоке Украины отрицают свою причастность. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.
Эта катастрофа по количеству погибших остается крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года.