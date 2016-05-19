Более тысячи погибших: крупные авиакатастрофы в мире в 2014-2016 годах

2016 Париж – Каир, 66 человек пропали без вести 19 мая ночью пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров спустя 2 минуты после захода в воздушное пространство Греции. На борту находились 56 пассажиров (из них трое – дети) и 10 членов экипажа. Наземные службы Египта сигналов бедствия с лайнера не получали. Ведутся поиски. Дубай – Ростов-на-Дону, 62 человека погибли 19 марта пассажирский Boeing 737-800, следовавший из Дубая, потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону. Самолет около двух часов кружил над аэропортом, но так и не смог зайти на посадку в условиях плохой видимости. На борту находились 62 человека, все пассажиры и члены экипажа погибли.

2015 Шарм-эль-Шейха – Санкт-Петербург, 224 человека погибли 31 октября пассажирский самолет, следовавший из курортного города Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. Авиалайнер пропал с экранов радаров менее чем через полчаса после вылета. Перед этим машина резко начала терять высоту. Трагедия унесла 224 жизни (200 взрослых, 17 детей и 7 членов экипажа). Северная Суматра, 141 человек погиб 30 июня военно-транспортный самолет Hercules C-130B, произведенный более полувека назад американской авиакомпанией Lockheed, упал на жилой квартал в юго-западной части столицы индонезийской провинции Северная Суматра примерно через 2 минуты после взлета с меданской базы ВВС «Сувондо». На борту находились 122 человека, они погибли. Еще 19 человек погибли на земле. Барселона — Дюссельдорф, 150 человек погибли 24 марта на юге Франции потерпел крушение самолет Airbus A320, следовавший из Испании в Германию. На борту авиалайнера было 142 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли. Запись с обнаруженных черных ящиков указывает на то, что катастрофа стала результатом умышленных действий второго пилота — гражданина Германии Андреаса Любитца.