Прямой эфир

Беспилотную ветку метро длиной 29,5 км строят в Пекине

10 мая 2018 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Полностью автоматическая ветка метро появится в Пекине. Ее проложат в северной части города, длина составит почти 29,5 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотную ветку метро длиной 29,5 км строят в Пекине-1

Отличительная особенность – отсутствие в поездах машинистов. Для перемещения составов будет использоваться система роликовых рельсовых направляющих. Эксперимент с автоматической беспилотной веткой метро сейчас проходит в Шанхае. Правда, там протяженность подземного пути совсем небольшая: менее 7 километров.

# Технологии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прототип героя фильма «Брестская крепость» и армянин, освобождавший Беларусь. Как прошла встреча ветеранов 9 Мая в Москве
09 мая 2018 19:09

Прототип героя фильма «Брестская крепость» и армянин, освобождавший Беларусь. Как прошла встреча ветеранов 9 Мая в Москве

Великая память: как День Победы отмечают в странах бывшего Советского Союза и Европе?
09 мая 2018 13:38

Великая память: как День Победы отмечают в странах бывшего Советского Союза и Европе?

Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России
08 мая 2018 16:32

Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России