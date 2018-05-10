Беспилотную ветку метро длиной 29,5 км строят в Пекине

Новости Китая. Полностью автоматическая ветка метро появится в Пекине. Ее проложат в северной части города, длина составит почти 29,5 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличительная особенность – отсутствие в поездах машинистов. Для перемещения составов будет использоваться система роликовых рельсовых направляющих. Эксперимент с автоматической беспилотной веткой метро сейчас проходит в Шанхае. Правда, там протяженность подземного пути совсем небольшая: менее 7 километров.