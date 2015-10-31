Последние фото пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Египте

Новости Египта. Трагедия, унесшая 224 жизни. На борту самолета находились 200 взрослых, 17 детей и 7 членов экипажа. Тела погибших в катастрофе в субботу вечером начали доставлять в морг Зенхом в Каире. На месте крушения российского авиалайнера в Египте продолжается поисково-спасательная операция. Напомним, пассажирский самолет, следовавший из курортного города Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове утром 31 октября. Авиалайнер пропал с экранов радаров менее чем через полчаса после вылета. Перед этим машина резко начала терять высоту. По последним данным, в катастрофе погибли 220 россиян, три украинца и один белорус. Уже известно, что большинство пассажиров злополучного рейса были родом из Петербурга. За каждой строчкой в списке погибших – своя история. Кто-то проводил в Египте отпуск, кто-то – годовщину свадьбы, кто-то праздновал день рождения. По большому счету, многие приехали в жаркую страну в качестве туристов. Буквально за полчаса до трагедии на странице жительницы Петербурга появилось это фото.





Любимый муж держит на руках любимую дочурку. Их семье 27 октября исполнилось четыре года. Ольга и Юрий, по словам друзей, были невероятно счастливой парой, ценили друг друга и уважали. В любви родились трое славных ребятишек (все трое отдыхали с мамой и папой в Египте). Они обожали путешествовать, предпочитали пляжный активный отдых.



Ольга Шеина с дочерью

В июле отдыхали на Кипре, на октябрь давно запланировали поездку в Египет. Татьяна и Алексей Громовы с 10-месячной дочкой Дариной в Египет улетели 15 октября.



Татьяна и Алексей Громовы



Как написала Татьяна на своей странице в социальной сети, «полетели греться». Это было их первое путешествие всей семьей. Перед вылетом из Санкт-Петербурга счастливая мама сделала вот эту фотографию.







Дарина ручками упирается в стекло и внимательно рассматривает самолет.

Бабушка «главного пассажира» не хотела отпускать внучку в Египет, мол, совсем еще малютка, пусть подрастет немножко. Родители Дарины настаивали: «мама, ничего не случится. Ножки в море помочим и вернемся».





Дарина Громова

Накануне Алексей звонил домой, рассказывал, что этот отпуск самый лучший и знаменательный, потому что первое путешествие «полным составом».

Его отец был военным летчиком. Алексей хотел пойти по стопам папы, но передумал. В итоге строил карьеру в IT-компании.





Татьяна и Алексей Громовы

«Они казались самыми счастливыми на свете. Глаза у обоих сияли от счастья», – так отзываются коллеги о 62-летнем Александре Копылове, заместителе главы Пскова, и его супруге Елене. 27 октября женщина отпраздновала 53-й день рождения. Путевки в Египет стали подарком мужа в честь дня рождения жены. Дочь Елены, как и десятки дочерей и сыновей, чьи жизни навсегда унес злополучный рейс из курортного Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, отказывается верить в случившееся.

Среди пассажиров самолета Airbus A321 оказалась участница популярного телешоу «Топ-модель по-русски» Елена Домашняя.



Коллега Елены Домашней по проекту «Топ-модель по-русски». Запись в соцсети

После телешоу Лена не забросила модельный бизнес, продолжала принимать участие в фотопроектах, получила диплом журналиста.



Елена Домашняя

Через две недели красавице исполнилось бы 25 лет. Девушка планировала устроить большой праздник. В Египет Елена полетела в отпуск. Компанию ей составила подруга и коллега Ксения Огородова.



Ксения Огородова

Ксения называла осень, проведенную в райском уголке, «идеальной». Пальмы, море и солнце. Несколько дней назад девушка хвасталась тем, что впервые в Египте застала дождь.







На одной из египетских фотографий Ксении Огородовой запечатлено, как четверо молодых парней сбрасывают девушку, вероятно, саму Ксению, в бассейн, а двое падают за ней. «Спасение утопающего. Очень весёлые польские семьи, не дающие обгореть», – так девушка подписала это фото.





Этот кадр стал последним.

32-летняя Катя Мурашова была участницей конкурса красоты среди замужних женщин – «Миссис Псков-2014».



Екатерина Мурашова

Как рассказывают друзья Екатерины, путешествия были в прямом смысле смыслом ее жизни. Она работала в госуправлении социальной защиты Псковской области, а свободное время посвящала поездкам с семьей в разные страны и города. «Очень коммуникабельный, открытый и добрый человечек», – так характеризуют Катю сослуживцы. Николай Королёв, организатор конкурса красоты (Псковскому агентству информации):

Она была любящей матерью и оптимистичным человеком. Екатерина всегда делала всё хорошо. Она была упорной, трудолюбивой, доброй и отзывчивой женщиной. Даже не победив в конкурсе, она не расстроилась, потому что для неё важен был сам процесс роста, саморазвития. Я запомнил её любящей матерью – у них с дочкой были очень тёплые отношения. Это была оптимистичная, жизнерадостная женщина, любящая жизнь. По иронии судьбы, одна из последних записей, оставленных Екатериной Мурашовой на странице в социальной сети, значок самолета и песня с грустным, и, как оказалось, пророческим названием «Я знаю, что я уже не вернусь».

На 27-ом году оборвалась жизнь Алины Гайдамак из Петербурга.



Алина Гайдамак

Финляндия, Эстония, Кипр, Таиланд. Девушка посетила десяток стран и мечтала посетить еще столько же, точно не меньше. Поездка в Египет появилась в ее планах спонтанно.

Алина поехала в путешествие в Израиль. На обратном пути приняла решение лететь через Египет. Александр и Елена сыграли свадьбу 28 октября 2014 года.



Елена и Александр

В Египте отмечали годовщину. Домой семья планировала вернуться 31 октября, чтобы успеть закончить приготовления к еще одной знаменательной дате. 1 ноября, Елене исполнилось бы 35 лет. Отчаянной надеждой «а вдруг ошибка?» живут родственники и друзья белоруса Романа Серединского. Путевкой в Египет 28-летнего молодого человека наградили за хорошую работу. То, что отдых закончится такой трагедией, никто и подумать не мог.



Роман Серединский

С Ромой Наталья Мельниченко знакома со школьной скамьи. Учились вместе с первого класса. Вспоминает, как ездили на экскурсии по памятным местам Беларуси, ходили в походы и на речку. Лет 10 назад друг детства уехал в Санкт-Петербург. Всё это время с одноклассниками он находился на связи. Наталья Мельниченок, одноклассница Романа Серединского:

Рома был и навсегда останется для нас хорошим, веселым человеком.

Эти кадры одни из последних, опубликованных 28-летним Леонидом Гординым. Сын декана Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента отдыхал на курорте со своей возлюбленной Александрой.

На своей странице в Instagram Саша Илларионова делилась впечатлениями и размещала фотографии подводного мира. Лёня и Саша в последнее время всерьез увлеклись дайвингом.

Неделю назад Ольга Кириллова с воодушевлением рассказывала друзьям, что нет ничего лучше на свете, чем проведенный отпуск на море.



Ольга Кириллова

Она спокойно переносила жару и не раз отмечала, как ее обожает солнце. Домой девушка всегда приезжала с роскошным загаром.

На многочисленных фото она улыбается. Ольга любила, когда и люди вокруг улыбаются, тогда и работа в удовольствие. Она делала великолепные букеты из цветов, покупатели оставляли на страницах в социальных сетях восторженные комментарии.



Одна из последних работ Ольги

В Египте Ольга Кириллова отдыхала с лучшей подругой, 25-летней Женей Сологубовой. О них говорили, «не разлей вода». И вправду, дружба между девчонками была самая, что ни на есть, крепкая. «В любом отдыхе самое главное – хорошая компания», – утверждали подружки.



Евгения Сологубова

В последний день, проведенный на курорте, Евгения на своей странице в сети оставила запись со словами «вне зоны доступа» и несколько графических смайликов. Девушка, конечно же, говорила о том, что вне зоны она на время полета. 21-летний тренер по настольному теннису Евгений Явсин в Египте отдыхал со своей девушкой Александрой Черновой.



Евгений Явсин и Александра Чернова

Женя и Саша родились в один день – 2 марта. По злой иронии судьбы, их не стало в один день.



Евгений Явсин

Для подопечных, друзей и близких новость о том, что жизнерадостных и целеустремленных Жени и Саши больше нет, стала настоящим потрясением.

Как информируют российские издания, ссылаясь на друзей пары, Евгений позвал Александру отдохнуть в Египте, чтобы сделать ей предложение. «Прекрасная дружная семья», – такой запомнили семью Голенковых из Санкт-Петербурга. Владимир и Виктория Голенковы с собой на теплое море взяли внучку Диану. В сентябре малютке исполнилось четыре годика.

Олеся Косорукова из Новгорода уверена, что время не сможет примирить с болью. На борту Airbus A321 находилась ее мама Наталья Ростенко.

В августе женщина вышла на пенсию и обещала родным, что передохнет немного, и по возвращении будет помогать с внуками. Их у Натальи пятеро.





Наталья Ростенко во время одной из поездок



В Шарм-эш-Шейхе она отдыхала семь раз, была в восторге от курорта и планировала вернуться сюда в январе – праздновать день рождения.

«Никогда не думала, что Египет вызовет у меня столько положительных эмоций. Хочу ли я тут жить? Нет. Вернусь ли я сюда? Обязательно», – написала в четверг вечером 24-летняя жительница Петербурга на своей странице в соцсети.

Виктория Севрюкова делилась со своими виртуальными друзьями фотографиями с поездки. Девушка радовалась жизни и буквально каждый снимок сопровождала хэштегами «счастье тут» и «не хочу уезжать». Друзья вспоминают: Вика всегда путешествовала со своим любимым розовым чемоданчиком.



Виктория Севрюкова

Эта вещь словно подтверждала: у хозяйки никогда не бывает плохого настроения. Алексей и Оксана Семаковы – еще одна супружеская пара, которая прошла регистрацию на борт.



Супруги Семаковы