Более 50 раз за сутки украинская армия бомбила Донбасс. Жуткие кадры последствий обстрела

О ситуации в Украине. Обстановка по всей стране остается напряженной. Там продолжают звучать взрывы и выстрелы. Не умолкает и информационный накал по всем фронтам. С началом конфликта в Украине количество оружия у местного населения не поддается никакой статистике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кому нужен мир в этой стране, анализировал Сергей Шуманский.

Это последствия ночного обстрела Донецка украинскими военными. Более 50 раз за сутки славная жовто-блакитная армия бомбила Донбасс. Повреждены десятки жилых домов, административные здания и сотни машин.

Но самое страшное – в результате обстрелов погибли трое мирных жителей, еще семь ранены. То же самое и в Луганске – разрушения, смерть и одно большое человеческое горе.

Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тысяч человек. Открыта для украинских беженцев и Беларусь. Наша страна готова предоставить убежище всем, кто в этом нуждается.

К слову, 2 марта Киев наконец лично опроверг распространенные накануне фейки и заявил, что не располагает данными об участии белорусских военных в спецоперации в Украине. Об этом в очередной раз заявил и белорусский МИД. Беларусь не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в боевых действиях на украинской территории. И никакой мобилизации в белорусских Вооруженных Силах не проходит.

Дмитрий Коршунов, командир 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады:

Часть сил и средств находится на усилении южных рубежей, в первую очередь с целью недопущения проникновения экстремистских формирований, потока оружия на нашу территорию. Подробности здесь.